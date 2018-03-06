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Порошенко ввел санкции против банков с российским капиталом

Вторник, 6 марта 2018, 15:19
Порошенко ввел санкции против банков с российским капиталом

Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.

Соответствующий указ глава государства подписал 6 марта.

Этот документ вводит в действие решение СНБО от 1 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в отношении ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк"", - говорится в сообщении.

Санкции применяются сроком на 1 год.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Обеспечение реализации и мониторинга эффективности санкций возложено на Кабмин и Нацбанк.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Как известно, 1 марта Порошенко отметил, что ограничения в отношении банков с российским капиталом действенны и их следует продлевать.

В тот же день СНБО принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых заканчивается в марте этого года.

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Темы: ПорошенкосанкциибанкиРосcия
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