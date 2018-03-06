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Дело Княжичей: с подозреваемого Куряты сняли электронный браслет

Вторник, 6 марта 2018, 16:48

Суд снял электронный браслет с начальника уголовного розыска ГУ Нацполиции Киева Леонида Куряты, подозреваемого в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 26 февраля.

Этим постановлением Куряте была продлена мера пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца.

При этом суд решил не обязывать полицейского носить электронный браслет, "поскольку указанное обязательство потеряло свою актуальность".

Так, во время заседания Курята и его защитник указывали на то, что подозреваемый имеет "крепкие социальные связи… четырех детей, двое из которых малолетние, жену, которая не работает, родителей преклонного возраста, которые проживают в другой местности и нуждаются в его помощи".

В то же время, в решении суда говорится, что, по мнению обвинения, подозреваемый может "скрываться от органов досудебного расследования и суда", "незаконно влиять на свидетелей, экспертов, потерпевших, других подозреваемых", подделывать или уничтожать вещественные доказательства.

Обвинение также отметило, что "перечисленные риски не уменьшились".

В течение следующих двух месяцев, Курята по прежнему должен прибывать по каждому требованию к следователю или в суд, без разрешения следователя или прокурора не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, и сообщать следствию об изменении места жительства.

Загранпаспорта Куряты также все еще остаются у следователя.

Ранее в декабря 2017 года суд возобновил Курята в должности начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве.

А позже, в январе 2018 – отпустил его из-под домашнего ареста.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района.

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Соня Лукашова, для УП
Темы: полициясуд
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