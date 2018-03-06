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В Харькове прекратили деятельность проповедников, которые мучили алкозависимых

Вторник, 6 марта 2018, 16:55

В Холодногорском районе Харькова разоблачили ряд псевдореабилитационных центров, где над пациентами издевались и "лечили" их молитвами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В центрах принудительно удерживали и якобы оказывали медицинскую помощь алко- и наркозависимым. Курс "лечения" состоял преимущественно из молитв и религиозных обрядов.

Правоохранители освободили около 200 граждан, содержавшихся против их воли.

 

Установлено, что организовали псевдолечебные учреждения проповедники одной из протестантских религиозных организаций. Злоумышленники сняли три частных дома на территории Холодногорского района Харькова, куда обманом заманивали пациентов.

Объявления о "лечении" размещали в сети интернет, распечатывали листовки и расклеивали их по городу. Стоимость услуги составляла от 3 до 8 тысяч гривень в месяц в зависимости от платежеспособности родственников.

 

Когда человек попадал в заведение, у нее забирали документы, мобильный телефон и все личные вещи. Удерживали пациентов в антисанитарных условиях. Помещения были оборудованы решетками. Людей запирали и не выпускали на улицу.

"За попытку побега или отказ от "лечения" жестоко наказывали - селили в подвал или заставляли днями убирать туалеты и т.д." - говорится в сообщении.

 

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания), ч.ч. 2.3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: Харьковрелигиячрезвычайное происшествиекриминал
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