Назначено новое судебное разбирательство касательно командира "Беркута"

2005 просмотров
Вторник, 6 марта 2018, 20:16

Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда Киева и назначил рассмотрение уголовного производства в отношении командира оперативной группы "Беркут", которого обвиняют в противодействии акциям протеста во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда Киева о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению командира оперативной группы № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 года на 23 января 2014 года участников движений "Автомайдан" и "Евромайдан" на Крепостном переулке в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Соответствующую жалобу подал прокурор на постановление Соломенского районного суда Киева от 26 октября 2017 года.

Тогда суд вернул прокурору обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Логвиненко А. Д. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса.

По результатам апелляционного рассмотрения суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Украинская правда
Темы: суд Беркут прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Дело Княжичей: с подозреваемого Куряты сняли электронный браслет 6 марта 2018, 17:48
Двух подозреваемых в подрыве союза венгров в Ужгороде взяли под стражу 6 марта 2018, 17:11
НАБУ проиграло апелляцию об отстранении Труханова 6 марта 2018, 16:16
Все новости
Главные новости
США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына
На проспекте на выезде из Киева произошли взрывы, сгорел автомобиль
Главные новости дня – за 60 секунд
Порошенко: МВФ не может диктовать нам законы
Все новости
здоровье

5 причин ограничить сахар в рационе

киев

Веганский ресторан КОЛО в историческом доме на Ильинской