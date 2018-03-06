Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове снова перенесли

Заседание Фрунзенского райсуда Харькова по делу о теракте возле Дворца спорта 2015 года, снова не произошло.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Заседание не состоялось из-за болезни судьи и адвоката одного из обвиняемых", - отметили в пресс-службе.

Начиная с 26 февраля, это уже четвертый перенос суда. Впервые заседание не состоялось, так как адвокат одного из обвиняемых не явился и сообщил суду, что занят в другом процессе. Затем суд дважды переносили из-за болезни адвоката.

Следующее заседание назначено 14 марта.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека, еще 11 были ранены. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва было открыто уголовное дело по ст.258 УК Украины (теракт).

26 февраля 2015 года сотрудниками СБУ были задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.