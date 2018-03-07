США и страны Балтии обсудили отсутствие у РФ уважения к суверенитету соседей

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с коллегами из Балтийских стран пути противодействия российской угрозе.

Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает Радио Свобода.

Четверо союзников НАТО - США, Эстония, Латвия и Литва - "согласились углубить сотрудничество, чтобы противодействовать дезинформационным усилиям России и вредной кибердеятельности", говорится в сообщении Госдепартамента.

Тиллерсон и балтийские министры "обсудили стратегии преодоления угрозы, которую Россия представляет для европейской безопасности, а также отсутствие у России уважения к суверенитету и территориальной целостности своих соседей".

Государственный департамент также заявил, что стороны обсудили балтийский саммит, который президент США Дональд Трамп будет принимать в Вашингтоне 3 апреля.

В Белом доме ранее заявляли, что встреча Трампа с президентами Эстонии, Латвии и Литвы "заложит фундамент для очередного века прочных связей между США и тремя важными союзниками".

Балтийские государства неоднократно выражали обеспокоенность намерениями Москвы в регионе, особенно с момента аннексии Россией Крыма в марте 2014 года.