США и страны Балтии обсудили отсутствие у РФ уважения к суверенитету соседей

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с коллегами из Балтийских стран пути противодействия российской угрозе.

Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает Радио Свобода.

Четверо союзников НАТО - США, Эстония, Латвия и Литва - "согласились углубить сотрудничество, чтобы противодействовать дезинформационным усилиям России и вредной кибердеятельности", говорится в сообщении Госдепартамента.

Тиллерсон и балтийские министры "обсудили стратегии преодоления угрозы, которую Россия представляет для европейской безопасности, а также отсутствие у России уважения к суверенитету и территориальной целостности своих соседей".

Sec. Tillerson had a terrific discussion with #Latvia’s FM @edgarsrinkevics, #Lithuania’s FM @LinkeviciusL, and #Estonia’s FM @svenmikser Monday. The @NATO allies discussed strategies to address threat #Russia poses to European security and concerns about Russian disinformation. pic.twitter.com/sqlYeadLDb