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Трамп: США будут "противодействовать" вмешательству России в выборы

Среда, 7 марта 2018, 02:15

Президент США Дональд Трамп не беспокоится о том, что Россия вмешается в промежуточные выборы в 2018 году.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, пишет AP.

"Мы будем противодействовать, что бы они не делали", - сказал Трамп.

Он не уточнил, как США будут противодействовать попыткам России посеять раздор.

Трамп сказал, что на осенних выборах в США развернут системы голосования с бумажными резервными копиями, которые, по его словам, "старомодны, но всегда эффективны".

Левен в свою очередь подчеркнул, что разведывательные службы его страны сосредоточились на обеспечении целостности избирательной системы Швеции и противодействии внешней пропаганде.

"Результат выборов в стране должен решаться никем другим, кроме избирателей в стране", - заявил он.

Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета Сената заявил, что администрация Трампа еще не ввела новые санкции против РФ за вмешательство в выборы, как того требовал Конгресс, однако это может произойти очень скоро.

Правительство Трампа подверглось критике за то, что санкции не были введены, когда был опубликован список из 114 российских политиков и 96 олигархов из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Коутс заявил Конгрессу, что новые санкции ожидаются в течение недели.

Ожидается, что санкции будут введені, по крайней мере, в отношении 13 россиян, которые работали на  так называемой "фабрике троллей" и воздействовали на общественное мнение в США с помощью социальных сетей.

Как сообщалось, 2 марта Трамп продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии в Украине.

Темы: СШАРосcияпропагандасанкции
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