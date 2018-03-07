СМИ: Вещество, которым отравили бывшего российского шпиона, ранее использовала ФСБ

Вещество, которым в Великобритании, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.

Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

При этом следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.

Эта лаборатория находится в Солсбери. Именно в этом городе в воскресенье в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона содержит все признаки причастности России.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

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