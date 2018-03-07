Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Вещество, которым отравили бывшего российского шпиона, ранее использовала ФСБ

Среда, 7 марта 2018, 04:33

Вещество, которым в Великобритании, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.

Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

При этом следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.

Эта лаборатория находится в Солсбери. Именно в этом городе в воскресенье в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона содержит все признаки причастности России.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

В Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью"

Темы: РосcияВеликобританияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Как заставить россиян ползать? Четыре пропагандистских шоу
Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: