"Лидерша, которая вдохновляет" – в Кабмине придумали новый челлендж

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Среда, 7 марта 2018, 14:39

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко предлагает гражданам рассказать об украинках, которые их вдохновляют, и наполнить 8 марта новым смыслом.

"Сегодня начинаю челлендж #Лідерка_яка_надихає", – написал он в Twitter.

"Предлагаю всем неравнодушным присоединиться к нему и рассказать об украинках, которые вдохновляют именно вас. Давайте сделаем это не только в праздник, но и в течение всего года", – добавил Зубко.

Он передал челлендж своей жене Людмиле Зубко и министру культуры Евгению Нищуку, а также другим "коллегам и коллежанкам из правительства и парламента".

"Предлагаю найти и наполнить Международный день борьбы за права женщин собственным, уникальным смыслом. Давайте и на перспективу искать свой праздник с глубокими украинскими традициями и ценностями, и найдем женщину-лидера, которая нас вдохновляет!", – призвал Зубко.

Для Зубко такой женщиной-лидером является поэтесса Лина Костенко.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что поздравил коллег-женщин.

"В системе юстиции более 75% – это женщины, которые ежедневно вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения. Любим Вас и ценим. Спасибо, что Вы у нас есть! С праздником!", – написал он в Twitter.

Как известно, в Верховной Раде звучали предложения отменить праздничный день 8 марта. Украинский институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.

При обсуждении украинцы не поддержали замену 8 марта на Шевченковский день (9 марта), как и введение Дня семьи в сентябре.

В итоге парламент исключил из праздничных дней только 2 мая, а 25 декабря сделал выходным по случаю Рождества западного обряда.

На днях на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой "не отменять праздник и выходной 8 марта". Инициатор петиции Анастасия Окул призывает не только сохранить 8 марта как Международный день женщин, но и сделать 19 ноября выходным как Международный день мужчин.

Алена Рощенко, УП
Темы: празднования история Кабинет министров
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