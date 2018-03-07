"Лидерша, которая вдохновляет" – в Кабмине придумали новый челлендж
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко предлагает гражданам рассказать об украинках, которые их вдохновляют, и наполнить 8 марта новым смыслом.
"Сегодня начинаю челлендж #Лідерка_яка_надихає", – написал он в Twitter.
"Предлагаю всем неравнодушным присоединиться к нему и рассказать об украинках, которые вдохновляют именно вас. Давайте сделаем это не только в праздник, но и в течение всего года", – добавил Зубко.
Он передал челлендж своей жене Людмиле Зубко и министру культуры Евгению Нищуку, а также другим "коллегам и коллежанкам из правительства и парламента".
"Предлагаю найти и наполнить Международный день борьбы за права женщин собственным, уникальным смыслом. Давайте и на перспективу искать свой праздник с глубокими украинскими традициями и ценностями, и найдем женщину-лидера, которая нас вдохновляет!", – призвал Зубко.
Сьогодні започатковую челендж #Лідерка_яка_надихає.— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) March 7, 2018
Пропоную всім небайдужим долучитись до нього та розповісти про українок, які надихають саме вас. Давайте зробимо це не лише у свято, а й протягом усього року. pic.twitter.com/gqPZBaD8bf
Пропоную знайти і наповнити Міжнародний день боротьби за права жінок власним, унікальним смислом.— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) March 7, 2018
Давайте і на перспективу шукати своє свято з глибокими українськими традиціями і цінностями, та знайдемо лідерку, яка нас надихає!
Для Зубко такой женщиной-лидером является поэтесса Лина Костенко.
Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что поздравил коллег-женщин.
"В системе юстиции более 75% – это женщины, которые ежедневно вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения. Любим Вас и ценим. Спасибо, что Вы у нас есть! С праздником!", – написал он в Twitter.
Сьогодні привітав кращу половину Мін’юсту з 8 березня!— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) March 7, 2018
Хоча ні, не половину. Адже в системі юстиції понад 75% відсотків – це жінки, які щоденно надихають нас, чоловіків, на нові звершення.
Любимо Вас і цінуємо. Дякуємо, що Ви в нас є!
Зі святом! pic.twitter.com/CbXZgv1gBy
Как известно, в Верховной Раде звучали предложения отменить праздничный день 8 марта. Украинский институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.
При обсуждении украинцы не поддержали замену 8 марта на Шевченковский день (9 марта), как и введение Дня семьи в сентябре.
В итоге парламент исключил из праздничных дней только 2 мая, а 25 декабря сделал выходным по случаю Рождества западного обряда.
На днях на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой "не отменять праздник и выходной 8 марта". Инициатор петиции Анастасия Окул призывает не только сохранить 8 марта как Международный день женщин, но и сделать 19 ноября выходным как Международный день мужчин.