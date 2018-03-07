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В Генштабе рассказали, сколько женщин имеют статус УБД

Среда, 7 марта 2018, 13:51

В настоящее время статус участника боевых действий в Украине имеют около 7 тысяч женщин, 116 награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно.

Об этом сообщила на брифинге в среду в Киеве представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько, передает "Интерфакс-Украина".

"Около 7 тысяч женщин-военнослужащих входили в состав сил и средств АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий. Это 3% от всего личного состава", – сказала Заворотько.

"За время проведения АТО 116 женщин были награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно. Свыше 2 тысяч женщин награждены знаками отличия Минобороны и Генштаба", – сказала она.

Представитель Генштаба ВСУ также отметила, что за предыдущий, 2017 год, на военную службу по контракту в ВСУ поступили свыше 3 тысяч украинок.

По ее словам, в ВСУ в настоящее время проходят военную службу более 24 тысяч женщин, из них на офицерских должностях более 3 тысяч. В ВСУ работает 31 тысяча женщин – сотрудниц ВСУ и госслужащих.

"Таким образом, общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тысяч лиц, это 22,4% от всего личного состава. Для сравнения во Франции, то это 22%, Канада – 15%, Испания – 14%, Великобритания – около 10%, Германия – 10%", – рассказала Заворотько.

Представитель Генштаба проинформировала, что количество представителей ВСУ женского пола в миротворческих миссиях ООН составляет 6,25% от общего количества украинских военнослужащих. В настоящее время проходят службу за границей две женщины-военнослужащие: в составе миссии ООН в ДР Конго и в Косово.

По словам Заворотько, на сегодня самое высокое звание, которое имеет женщина-военнослужащая - полковник, это звание имеют около 70 женщин в ВСУ.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что выполняет международное обязательство по программе партнерства Украина - НАТО относительно гендерного вопроса и обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

Как сообщала Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО, статус участника боевых действий по состоянию на 28 февраля 2018 года получили 328 089 человек.

Темы: армияГенштаб
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