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Собчак проверят на нарушение закона, если она приедет на границу

Среда, 7 марта 2018, 14:56

Госпогранслужба проверит возможное нарушение украинского законодательства кандидатом в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксенией Собчак, если она появится на украинской границе.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле", - сказал он.

Слободян отметил, что ведомству известно о заявлениях Собчак.

"Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма", - подчеркнул Слободян.

Как известно, Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым. 

В посольстве Украины заявили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией".

Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.  

Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Вместе с тем она отметила, что если Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины, и это зафиксировано СБУ, то соответственно "она может получить запрет на въезд на территорию Украины до 5 лет".

Как сообщалось, 18 марта – в четвертую годовщину официальной аннексии Крыма – в России назначены очередные выборы президента.

Телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя на них как альтернативу Владимиру Путину, хотя ее президентский рейтинг незначительный. Собчак признает незаконным крымский "референдум" 2014 года, но вернуть Крым Украине не обещает.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СобчакКрымПограничная служба
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