Погибшая в зоне АТО медсестра награждена орденом "За мужество"

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Среда, 7 марта 2018, 16:23

Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады Сабину Галицкую.

Награду на церемонии в Администрации президента приняли родители Сабины.

Как известно, сестра-медик Сабина Галицкая погибла 20 февраля 2018 года в результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи. Тогда террористы обстреляли транспорт медиков.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО награды
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