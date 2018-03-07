Погибшая в зоне АТО медсестра награждена орденом "За мужество"

Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" 3 степени старшую медицинскую сестру 10-й горно-штурмовой бригады Сабину Галицкую.



Награду на церемонии в Администрации президента приняли родители Сабины.



Как известно, сестра-медик Сабина Галицкая погибла 20 февраля 2018 года в результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО при предоставлении гражданскому населению медицинской помощи. Тогда террористы обстреляли транспорт медиков.

Сержант-медик Сабіна Галицька - українська дівчина-воїн, яка з 2016 року брала участь у війні з російським агресором.



За проявлену мужність присвоїв сержанту Галицькій орден “За мужність” ІІІ ст посметрно. Нагороду передав батькам Тетяні Михайлівні та Станіславу Бернардовичу. pic.twitter.com/0j5cbECNKY — Петро Порошенко (@poroshenko) March 7, 2018