Поклонская увидела "зраду" в планах Собчак посетить Крым

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Среда, 7 марта 2018, 16:45

Депутат Госдумы Наталья Поклонская увидела признаки сепаратизма в действиях кандидата в президенты Ксении Собчак, когда та попросила власти Украины пустить ее в Крым.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост Поклонской в соцсети "ВКонтакте".

"Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)", — написала она.

Поклонская напомнила о визите Собчак в Крым в середине апреля 2014 года.

"Тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей", — отметила она.

Как известно, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в оккупированный Россией Крым.

Темы: Собчак Росcия Крым виборы скандал
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