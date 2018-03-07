Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поклонская увидела "зраду" в планах Собчак посетить Крым

Среда, 7 марта 2018, 15:45

Депутат Госдумы Наталья Поклонская увидела признаки сепаратизма в действиях кандидата в президенты Ксении Собчак, когда та попросила власти Украины пустить ее в Крым.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост Поклонской в соцсети "ВКонтакте".

"Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)", — написала она.

Поклонская напомнила о визите Собчак в Крым в середине апреля 2014 года.

"Тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей", — отметила она.

Как известно, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в оккупированный Россией Крым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СобчакРосcияКрымвиборыскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Собчак
Собчак сбежала с России, против нее в РФ начали уголовное дело – росСМИ
Богдан в интервью Собчак назвал Ермака "хорошим парнем"
Собчак приехала в Киев
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: