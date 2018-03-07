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8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли

Среда, 7 марта 2018, 16:10

Киевская администрация решила перекрыть движение на Крещатике 8 марта в связи с проведением "Большого женского ралли".

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

"С 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик", - говорится в сообщении.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной медицинской помощи.

Также на Крещатике будет дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.

Темы: Киевтранспорт
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