8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли

Киевская администрация решила перекрыть движение на Крещатике 8 марта в связи с проведением "Большого женского ралли".

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

"С 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик", - говорится в сообщении.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной медицинской помощи.

Также на Крещатике будет дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.