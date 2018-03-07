8 марта перекроют Крещатик из-за женского ралли
Среда, 7 марта 2018, 16:10
Киевская администрация решила перекрыть движение на Крещатике 8 марта в связи с проведением "Большого женского ралли".
Об этом сообщает пресс-служба городской власти.
Движение перекроют на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.
"С 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик", - говорится в сообщении.
Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной медицинской помощи.
Также на Крещатике будет дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.