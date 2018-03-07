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Украина – Польше: нужен честный диалог, а не взаимные обвинения

Среда, 7 марта 2018, 16:42

МИД Украины выступил с заявлением, в котором отметил, что долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает Киев и Варшаву к честному диалогу, а не к постоянным взаимным обвинениям.

Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарна за поддержку в борьбе с российским агрессором.

В заявлении отмечается, что Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни.

"Вместе с тем, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - отметили в украинском МИД.

Украинские дипломаты отмечают, что видят своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий.

"Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы должны пытаться понять друг друга, даже если мы в чем-то не согласны", - подчеркивается в заявлении.

"Недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместного примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!" - добавили дипломаты.

Как известно, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, "Львов - не для польских панов". Участники марша заявили, что хотели показать, что "Львов – бандеровский", одновременно критикуя польский закон об Институте нацпамяти.

МИД Польши обеспокоен антипольским маршем во Львове и надеется, что украинская власть отмежуется от взглядов его организаторов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что Украина отплатила за газ маршем "Львов не для польских панов".

Европейская правда

Темы: ПольшаЕвропаУкраинаязык
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