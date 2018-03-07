Жителям Житомирщины рекомендовали вывешивать бандеровские флаги

Житомирский областной совет 7 марта утвердил порядок использования революционного красно-черного флага ОУН на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В частности, депутаты рекомендуют вывешивать флаг у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев.

Перечень дат состоит из шести пунктов:

- 1 января - день рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры;

- 9 марта - день рождения Тараса Шевченко;

- Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев;

- 23-24 августа - День флага и День независимости Украины;

- 14 октября - День защитника Украины, День создания УПА;

- 21 ноября - День достоинства и свободы;

Кроме того, в знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН будут поднимать в траурном оформлении - в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента.

Также депутаты рекомендуют руководителям предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни.