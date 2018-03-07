Главные новости дня – за 60 секунд

Заочное расследование в отношении Курченко, обыски НАБУ у помощника Ляшко, украинцы в списке Forbes, опасные русские артисты – новости, которые обсуждали 7 марта.

О Курченко. Печерский райсуд Киева в среду предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

О помощнике Ляшко. Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачова. Якобы Богачов – от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новострое в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для горбольницы Вишневого.

Ляшко заявил, что обыски - это политический заказ и попытка дискредитации.

О "Газпроме". Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома".

О ДТЭК. НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

О взрывах в Киеве. Этой ночью в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" произошли взрывы, от которых загорелся автомобиль.

Очевидцы утверждают, что автомобиль загорелся после взрыва двух гранат, один человек получил ранения, с места происшествия скрылись двое вооруженных лиц.

Служба безопасности Украины говорит, что инцидент со взрывом и пострадавшим в Киеве произошел во время спецоперации по задержанию полицейского-торговца оружием.

О Forbes. Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Так, самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

О третьей группе единого налога. В парламенте был зарегистрирован законопроект № 8089, которым предусмотрена полная отмена третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе. По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов.

А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.

О "Богданах". В течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

О венграх Закарпатья. Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призывает развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Об "агентах СБУ". Главарь боевиков оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил, что 15 человек из тех, которые украинские власти передали в декабре 2017 года в рамках обмена пленными, оказались "агентами СБУ".

О русских артистах. Министерство культуры внесло в перечень опасных для Украины семерых российских артистов. В перечень добавили певцов Ларису Долину, Александра Буйнова, Александра Маршала (Минькова), Викторию Цыганову и рэпера Guf (Алексея Долматова).