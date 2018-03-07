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Гладковский заявил, что не может влиять на решения Минобороны

Среда, 7 марта 2018, 20:18

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что не может влиять на решения Министерства обороны и никогда этого не делал.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, которое получила Украинская правда.

"Согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Таким образом, в рамках своих полномочий я не могу влиять на решения Министерства обороны Украины, и никогда этого не делал", - говорится в обращении Гладковского к УП.

Кроме того, он отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

"Сейчас я не принимаю никаких управленческих решений, связанных с бизнес-процессами этой структуры. Поэтому обвинения в лоббизме продукции корпорации без всяких доказательств и фактов бросают тень на меня как на должностное лицо и гражданина Украины", - отмечает Первый заместитель секретаря СНБО.

Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

ООО "Богдан Индустрия" входит в корпорацию "Богдан Моторс".

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.

Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Министерство обороны заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей.

В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники.

Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Позже в корпорации "Богдан" заверили, что об отказе Минобороны от закупок не идет.

Зато Минобороны засекретило соглашения о поставках автомобилей "Богдан 2251".

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Украинская правда

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Темы: ГладковскийСНБОМинобороны
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