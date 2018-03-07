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ОБСЕ за сутки зафиксировала около 80 взрывов на Донбассе

Среда, 7 марта 2018, 23:15

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 5 марта по 19:30 6 марта зафиксировала 79 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 7 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала почти такое же количество нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - 42 против примерно 25 соответственно", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (37), если сравнивать с предыдущими сутками (57 взрывов)", - отметили в ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) примерно в 2,5 км к северу от н.п. Муратово, а также вертолет (Ми-8), который пролетал с севера на юг над контрольным пунктом въезда-выезда в н.п. Марьинка", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 1 бронетранспортер (MT-ЛБ) примерно в 1,5 км на юго-запад от н.п. Молодежное и еще 1 MT-ЛБ, который двигался на северо-запад по автодороге T0504 неподалеку от н.п. Ирмино", - подчеркнули в Миссии.

Темы: ДонбассОБСЕ
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