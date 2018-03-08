Во Львове от отравления угарным газом погибли три человека

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Четверг, 8 марта 2018, 02:09

Во Львове в двухэтажном доме три человека отравились угарным газом - их тела нашли без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Специалисты выдвинули версию о угарном газе, поскольку в этом доме печное отопление.

На первом этаже дома нашли тело одного человека - мужчину 1965 года рождения, на втором - мужчину и женщину 1955 года рождения и собаку.

Сообщается, что в одной из квартир была закрыта вытяжка.

Как известно, 5 марта в Бердичеве Житомирской области от отравления угарным газом погибли 8 человек.

Темы: Львов
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