Во Львове от отравления угарным газом погибли три человека

Во Львове в двухэтажном доме три человека отравились угарным газом - их тела нашли без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Специалисты выдвинули версию о угарном газе, поскольку в этом доме печное отопление.

На первом этаже дома нашли тело одного человека - мужчину 1965 года рождения, на втором - мужчину и женщину 1955 года рождения и собаку.

Сообщается, что в одной из квартир была закрыта вытяжка.

Как известно, 5 марта в Бердичеве Житомирской области от отравления угарным газом погибли 8 человек.