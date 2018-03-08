Во Львове от отравления угарным газом погибли три человека
Во Львове в двухэтажном доме три человека отравились угарным газом - их тела нашли без признаков жизни.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Специалисты выдвинули версию о угарном газе, поскольку в этом доме печное отопление.
На первом этаже дома нашли тело одного человека - мужчину 1965 года рождения, на втором - мужчину и женщину 1955 года рождения и собаку.
Сообщается, что в одной из квартир была закрыта вытяжка.
Как известно, 5 марта в Бердичеве Житомирской области от отравления угарным газом погибли 8 человек.