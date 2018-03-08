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РФ размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину - исследование

Четверг, 8 марта 2018, 07:58
РФ размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину - исследование

За период с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра Institute for the Study of War "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил", пишет Голос Америки.

По данным аналитиков, в 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Также вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.

"У границы с Украиной расположены 3 механизированных подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено лишь 1 десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения", - отмечается в исследовании.

В центре отмечают, что в странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана, несмотря на то, что российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в этом регионе.

"Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии", - отмечает аналитический центр, в связи с чем эксперты призвали "переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии".

Темы: Росcияармиявойна
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