С начала АТО в судах - 56 обвинений в госизмене, 4266 военных - в розыске

С начала проведения АТО в суд направлены 56 обвинительных актов по ст. 111 УК "государственная измена".

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"С начала проведения АТО - 1 апреля 2014 года - военными прокурорами Центрального региона Украины направлены в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 УК Украины ("госизмена"). Из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24- 1 УПК Украины", - сообщил Лысенко.

Он добавил, что в розыске в целом находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины ("Дезертирство").

"Сейчас уже расследованы и направлены в суд 4 обвинительных акты в отношении 4 военнослужащих. Все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы", - отметил руководитель пресс-службы ГПУ.

Лысенко уточнил, что за госизмену, в частности, осужден экс-заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак".

"Подполковник медицинской службы, будучи гражданином Украины и военнослужащим ВСУ, перешел на службу государству-агрессору, таким образом совершив действия в ущерб Украине", - отметил Лысенко.

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Как известно, в настоящее время продолжаются судебные заседания по делу об обвинении экс-президента Виктора Януковича в госизмене, а также в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о госизмене и отзывает из суда своих адвокатов. 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене, после чего суд продолжает допрашивать свидетелей.

На 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма - на полуострове запланировано проведение выборов президента РФ.