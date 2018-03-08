Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала АТО в судах - 56 обвинений в госизмене, 4266 военных - в розыске

Четверг, 8 марта 2018, 10:09
С начала АТО в судах - 56 обвинений в госизмене, 4266 военных - в розыске

С начала проведения АТО в суд направлены 56 обвинительных актов по ст. 111 УК "государственная измена".

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко.

"С начала проведения АТО - 1 апреля 2014 года - военными прокурорами Центрального региона Украины направлены в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 УК Украины ("госизмена"). Из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24- 1 УПК Украины", - сообщил Лысенко.

Он добавил, что в розыске в целом находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины ("Дезертирство").

"Сейчас уже расследованы и направлены в суд 4 обвинительных акты в отношении 4 военнослужащих. Все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы", - отметил руководитель пресс-службы ГПУ.

Лысенко уточнил, что за госизмену, в частности, осужден экс-заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак".

"Подполковник медицинской службы, будучи гражданином Украины и военнослужащим ВСУ, перешел на службу государству-агрессору, таким образом совершив действия в ущерб Украине", - отметил Лысенко.

Читайте также: "Как мы теряли Крым. Свидетельство первых лиц Украины"

Как известно, в настоящее время продолжаются судебные заседания по делу об обвинении экс-президента Виктора Януковича в госизмене, а также в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. 

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о госизмене и отзывает из суда своих адвокатов. 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене, после чего суд продолжает допрашивать свидетелей.

На 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма -  на полуострове запланировано проведение выборов президента РФ. 

Украинская правда
Темы: АТОКрымсудГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: