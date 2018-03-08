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Экс-послы США озвучили критически важные реформы для Украины

Четверг, 8 марта 2018, 11:43
Экс-послы США озвучили критически важные реформы для Украины

"Американская сеть друзей Украины" (Friends of Ukraine Network), куда входят экс-послы и эксперты США, озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить в Украине.

Соответствующее заявление инициативы Friends of Ukraine Network опубликовано на сайте негосударственной "Фундации Украина-США".

Отметим, что заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций.

"Мы (Friends of Ukraine Network - Ред.) аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепко лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сферах", - говорится в заявлении.

Экс-послы и эксперты США отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются несправедливости и преследованиям.

В своем заявлении "Американская Сеть Друзей Украины" призвала Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ; поддержке, а не подрыве работе НАБУ и САП; реформе НАЗК и обновлению его руководства, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских должностных лиц; а также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, что требует от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.

Кроме того, эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Отметим, что "Американская Сеть Друзей Украины" - это беспартийная, неформальная коалиция бывших послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.

Европейская правда

Темы: СШАреформыУкраина
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