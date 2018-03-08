На Михайловской площади собрался антимитинг: "Долой феминизм!"

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Четверг, 8 марта 2018, 13:15

На Михайловской площади в Киеве собрались участницы митинга, выступающие против феминизма.

Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды. 

В руках у противниц феминизма соответствующие плакаты: "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин". 

Участницы - около 20 человек  - находятся на площади, где к 13:00 также собрались участницы другого марша - "Хватит терпеть", которые требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

Среди лозунгов участников акции - "Кухня, мода - это не свобода", "Цветы - клумбам, права - женщинам", "Долой фашизм, гомофобию, сексизм". 

В настоящее время участники акции "Хватит терпеть" отправились шествием к зданию столичной администрации. 

Возле Михайловской площади усилены патрули полиции. Стычка во время шествия могла возникнуть между участниками марша и представителями националистических движений, однако полиция быстро разняла стороны.

Около 14:00 марши пришли под КГГА, где после непродолжительной акции завершились.

 
 
 
 
 
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Марши пришли под КГГА около 14:00, где после непродолжительной акции и завершились.
Марши пришли под КГГА около 14:00, где после непродолжительной акции и завершились.
 
 
все фото - евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП 

Как известно, ранее в центре Киева собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин, которые прошли маршем до Михайловской площади, чтобы примкнуть к маршу "Хватит терпеть". 

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП
Темы: Киев митинги акции
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