На Михайловской площади собрался антимитинг: "Долой феминизм!"
На Михайловской площади в Киеве собрались участницы митинга, выступающие против феминизма.
Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды.
В руках у противниц феминизма соответствующие плакаты: "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".
Участницы - около 20 человек - находятся на площади, где к 13:00 также собрались участницы другого марша - "Хватит терпеть", которые требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.
Среди лозунгов участников акции - "Кухня, мода - это не свобода", "Цветы - клумбам, права - женщинам", "Долой фашизм, гомофобию, сексизм".
В настоящее время участники акции "Хватит терпеть" отправились шествием к зданию столичной администрации.
Возле Михайловской площади усилены патрули полиции. Стычка во время шествия могла возникнуть между участниками марша и представителями националистических движений, однако полиция быстро разняла стороны.
Около 14:00 марши пришли под КГГА, где после непродолжительной акции завершились.
Как известно, ранее в центре Киева собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин, которые прошли маршем до Михайловской площади, чтобы примкнуть к маршу "Хватит терпеть".