Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

2923 просмотра
Четверг, 8 марта 2018, 17:34

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Согласно сообщению, об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем, который обвинял в "теракте"в Ужгороде антиугорську кампанию в украинских СМИ.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будет введено в действие законы, которые ограничивают права венгров".

Напомним, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призывало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт.

Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Европейская правда

Темы: Венгрия Закарпатье
powered by lun.ua
По теме
В МИД говорят "нет" послу Венгрии и шутят про параллельную реальность 7 марта 2018, 22:53
Главные новости дня – за 60 секунд 7 марта 2018, 21:03
Союз венгров Закарпатья хочет введения в регион постоянной миссии ОБСЕ 7 марта 2018, 12:33
Все новости
Главные новости
Возле имения Порошенко в Козине полицейский совершил самоубийство
Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте
Киев: организаторы марша за права женщин заявили о нападении на участников
В Ужгороде участниц акции за права женщин облили краской
Все новости

Готовая Украина ли к телемедицине

город

Берлин признан лучшим городом для миллениалов