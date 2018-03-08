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Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

Четверг, 8 марта 2018, 16:34
Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Согласно сообщению, об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем, который обвинял в "теракте"в Ужгороде антиугорську кампанию в украинских СМИ.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будет введено в действие законы, которые ограничивают права венгров".

Напомним, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призывало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт.

Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Европейская правда

Темы: ВенгрияЗакарпатье
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