Возле имения Порошенко в Козине полицейский совершил самоубийство

В поселке Козин Киевской области неподалеку имения президента Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако полиция о нем не сообщала и проводила расследование.

По словам Жуковича, полицейский находился один на посту, который расположен недалеко от резиденции Петра Порошенко.

Версией следствия является именно самоубийство.