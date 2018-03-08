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Возле имения Порошенко в Козине полицейский совершил самоубийство

Четверг, 8 марта 2018, 16:51
Возле имения Порошенко в Козине полицейский совершил самоубийство

В поселке Козин Киевской области неподалеку имения президента Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако полиция о нем не сообщала и проводила расследование.

По словам Жуковича, полицейский находился один на посту, который расположен недалеко от резиденции Петра Порошенко.

Версией следствия является именно самоубийство.

Темы: полиция
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