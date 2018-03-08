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АТО: 1 обстрел в течение дня

Четверг, 8 марта 2018, 17:17

В течение дня четверга зафиксирован обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Это был единственный случай нарушения режима тишины 8 марта.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - сообщили в штабе.

Там добавили, что украинские военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.

Украинская правда
Темы: АТО
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