АТО: 1 обстрел в течение дня

В течение дня четверга зафиксирован обстрел позиций сил ВСУ в районе населенного пункта Луганское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Это был единственный случай нарушения режима тишины 8 марта.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - сообщили в штабе.

Там добавили, что украинские военные по всей линии разграничения сторон неуклонно соблюдают условия перемирия.