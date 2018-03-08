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В Запорожской области на шахте пострадали 6 горняков – СМИ

Четверг, 8 марта 2018, 18:22

В Запорожской области вследствие возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в с.Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области около полудня в четверг произошло возгорание в шахте, во время которого 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра.

По словам источников агентства в правоохранительных органах, в результате пожара пострадали 6 горняков, у одного из них состояние тяжелое. По предварительной информации, погибших нет.

На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

 
Фото Елизаветы Манжос, 061.ua

Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

Как рассказал агентству главный врач КУ "Днепрорудненская городская больница" Юрий Абросимов, в лечебное учреждение действительно поступили 6 пострадавших.

"Да, к нам поступили пострадавшие. Состояние пятерых стабильное, угрозы жизни нет. Шестого пострадавшего сейчас санавиацией отправили в областной ожоговый центр. У него есть угроза для жизни. Люди получили локальные ожоги – кисти, лицо, отравление угарным газом", - рассказал Абросимов.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

Темы: Запорожье
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