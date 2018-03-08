Против журналистов "Схем" открыли производство по жалобе Медведчука

Полиция Киева начала уголовное производство в отношении журналистов программы "Схемы" якобы из-за вмешательства в частную жизнь лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Как сообщает Радио Свобода, в ответе редакции от пресс-службы полиции Киева говорится, что производство открыто по требованию Печерского райсуда Киева по жалобе Медведчука.

"Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука В.В., в интересах которого действует адвокат Кириленко И.И., поступила в Соломенское УП для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины. Данные материалы были зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях, и в дальнейшем начато уголовное производство", - говорится в ответе.

Статья 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 2 часть: "те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица", - наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Автор и ведущая программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый") Наталья Седлецкая в Facebook назвала открытие производства "неудачной попыткой банального давления на редакцию".

"Сейчас мы правовым способом добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, совершивших физическое нападение на нашу съемочную группу вблизи аэропорта Киев, помешав их законной журналистской деятельности. Одному из охранников Нацполиция Киева уже вручила подозрение", - отметила Седлецкая.

По ее мнению, открытие производства против журналистов - это "шаг Медведчука в ответ".

Седлецкая отметила, что Медведчук - лицо публичное, официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников.

"Наши журналисты не просто имели полное право проводить съемку. Они выполняли свой прямой журналистский долг - фиксировать факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении Медведчуком своим положением в собственных целях", - заявила она.

Как известно, четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения об избиении журналистов программы "Схемы" во время инцидента 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев". Позже одному из них о подозрении объявили.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента: съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.



Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

В то же время юристы Медведчука обратились в суд с требованием обязать Нацполицию открыть производство о вмешательстве журналистов в частную жизнь бизнесмена. "Схемы" расценивают это как давление.

30 января полиция Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого Д. в препятствовании журналисту Михаилу Ткачу.

Соломенский райсуд Киева назначил дату рассмотрения обвинительного акта по существу за препятствование профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы" представителем охраны Медведчука на 16 марта.