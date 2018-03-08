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Дочь Пескова пожаловалась на буллинг в интернете. В РФ могут ввести штрафы

Четверг, 8 марта 2018, 19:53

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что является "жертвой ежедневного кибербуллинга".

"Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие", — цитирует Пескову "Медуза".

По словам дочери Пескова, каждая ее ошибка "поднимает новый вал ненависти", из-за которого "пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще".

Она подчеркнула, что является объектом ненависти "как персона, по чьему-то мнению, причастная к политической системе", хотя не причастна к принятию каких-либо политических решений.

Пескова подготовила свое заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ молодежного парламента при Госдуме, которое прошло 7 марта и было посвящено проблеме травли в интернете.

По ее словам, она была приглашена на заседание, но не смогла присутствовать, поэтому прислала заявление.

"В своём письме прямо утверждаю, что запрещать в интернете ничего не надо, и что наказания ни к чему не приведут", - написала Пескова в Инстаграм.

Вместе с тем, по итогам заседания была подготовлена резолюция с предложением ввести административную ответственность за травлю в интернете и общественных местах.

Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова от второго брака, ей 20 лет. Она живет и учится во Франции. Пескова ведет инстаграм, у которого более 50 тысяч подписчиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияинтернет
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