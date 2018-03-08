Земан снова вступил в должность президента Чехии

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Четверг, 8 марта 2018, 21:38

В Праге состоялась церемония инаугурация президента Чехии Милоша Земана на второй пятилетний срок.

Как сообщает Радио Прага, церемония прошла 8 марта во Владиславском зале Пражского града на совместном заседании обеих палат парламента в присутствии высокопоставленных гостей.

Земан принес клятву в верности Чешской Республике, а затем выступил почти с получасовой инаугурационной речью, в ходе которой зал покинули ряд политиков, прежде всего, представители правых партий – TOP 09 и Гражданско-демократической партии.

В ходе своего выступления президент обвинил в необъективности общественное Чешское телевидение, а также раскритиковал предпринимателя Зденека Бакалу и принадлежащие ему СМИ.

Земан подчеркнул, что в ходе своего второго пятилетнего срока продолжит активно поддерживать национальную экономическую дипломатию и институт активного гражданства, а также высказался за введение элементов прямой демократии, в частности, прямых выборов мэров и гетманов.

Как сообщалось, в конце января действующий пророссийский глава Чехии Милош Земан был переизбран на второй президентский срок.

73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.

Темы: Чехия
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