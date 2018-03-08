"Динамо" вырывает ничью в матче Лиги Европы в Риме

Киевское "Динамо" завершило вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы с итальянским "Лацио".

В четверг, 8 марта, в Риме бело-синие сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме "Лацио" имело преимущество, но забитых мячей болельщики так и не увидели.

"Динамо" первым забил в этой игре на пятьдесят второй минуте. После скидки головой от Беседина в штрафной Цыганков принял мяч и пяткой пробил мимо вратаря "Лацио" - 0: 1. Римляне довольно быстро сравняли счет. На пятьдесят четвёртой минуте Иммоблиле забежал в штрафную киевлян и низом пробил в угол ворот Бойка - 1: 1.

Далее у "Лацио" было еще несколько моментов, чтобы забить гол. На 62-й минуте "Лацио" же выходит вперед. Фелипе Андерсон также вошел в штрафную и ударом низом пробил Бойка - 2: 1.

На семьдесят девятой минуте киевляне сравнивают счет. Вышедший на замену Морасес классно пробил в верхний угол ворот римской команды - 2: 2.

В заключительные минуты игры гости имели преимущество. На 96-й минуте после удара Иммобиле "Динамо" спасает стойка ворот. Ответный матч пройдет через неделю в Киеве на НСК "Олимпийский".

Николай Аврамчук для УП