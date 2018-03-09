В Пентагоне заявили, что подводные лодки США способны уничтожить Россию
Председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен утверждает, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию, если будет принято такое решение.
Об этом он заявил в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".
В ответ на вопрос законодателей относительно утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений Гайтен сказал: "Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом".
"Они (русские - ред.) не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом", - добавил он.
В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд в ходе слушаний заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".
"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, исходящей от России, разговорами о ранней эскалации, усилением роли ядерных средств в конфликте", - заявил Руд.
Он также опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона соблюдать предыдущих соглашения в области контроля над вооружениями.
"Соединенные Штаты продолжают оставаться преданными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями. К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего", - сказал Руд.
Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.