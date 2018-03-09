Полиция Британии: 21 человек обратился к врачам после отравления экс-шпиона

По меньшей мере 21 человек, в том числе полицейские, нуждались в помощи врачей из-за действия нервно-паралитического вещества, которое было использовано для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом пишет Радио Свобода.

Глава полиции графства Уилтшир, где произошло нападение, Кир Притчард 8 марта сообщил, что ряд пострадавших "прошли процесс лечения в больницах ... Они сдают анализы крови, им оказывают помощь, поддержку и советы".

Трое из пострадавших, по его словам, остаются в больнице: это Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

При этом 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, по данным британских властей, находятся в критическом состоянии. Полицейский находится в сознании, разговаривает, но его состояние остается серьезным, сообщила министр внутренних дел Амбер Радд.

От действия какого именно вещества постадали эти лица, британские власти не сообщают.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, со своей стороны, во время выступления в парламенте назвала использование нервно-паралитического газа на британской территории "наглым и безрассудным поступком".

"Это покушение на убийство самым жестоким и публичным способом", - сказала Радд.

В то же время она призвала избегать спекуляций на тему того, кто может стоять за этим преступлением.

Радд добавила, что после того, как станет известно, кто ответственен за отравление Скрипаля, британские власти "будут действовать должным образом".

Как известно, экс-шпион РФ, офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где они проживают.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Глава международного комитета палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона содержит все признаки причастности России.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

Вещество, которым предположительно отравили Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году - речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентаниле, действие которого значительно сильнее действия героина.

Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, которые британская полиция не считала подозрительными, но спецслужбы США считают потенциально связанными с Россией.