Рубана внесли в базу сайта "Миротворец"

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана внесли в базу данных сайта "Миротворец".

Информация о нем размещена в разделе "Чистилище".

Рубан на сайте значится как "пособник террористов".

Обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций.

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

24 мая 2017 года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Глава представительства Евросоюза Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призывали удалить с сайта "Миротворец" данные журналистов, аккредитованных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Шевченковский райсуд Киева взял Рубана под стражу на 60 суток без определения размера залога.