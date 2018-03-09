Суд отказался освободить кандидата на пост главы правительства Каталонии

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Пятница, 9 марта 2018, 18:29

Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на пост главы правительства автономии.

Об этом сообщает AFP.

Решение суда означает, что каталонский парламент вряд ли соберется в понедельник, как планировалось, для назначения нового регионального лидера, поскольку Санчес был единственным кандидатом.

Президент парламента Каталонии Роже Торрент, который официально предложил кандидатуру Санчеса, еще не отреагировал на решение суда.

В письменном постановлении судья Верховного суда Пабло Ларлана заявил, что существует риск того, что Санчес - бывший глава "Каталонской национальной ассамблеи", вновь совершит правонарушение, если его освободят.

Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Европейская правда

Темы: Испания
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