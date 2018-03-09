В США не сомневаются: к конфликту на Донбассе привели действия РФ

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Пятница, 9 марта 2018, 19:09

К конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, реагируя на выступление российской делегации во время заседания ОБСЕ.

"В свете одного из комментариев, сделанных российским коллегой относительно спецпредставителя (США Курта) Волкера и заявления российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я хочу привести четыре простых пункта ... Вопреки взглядам, высказанным российским делегатом, к конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины", - заявил он.

"Что привело к нынешнему кризису, который мы имеем в Украине - так это нарушение Россией украинского суверенитета. Что привело к конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к текущему конфликту в Украине - то поддерживает нынешний конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу региональной стабильности и безопасности", - заявил Камиан.

Он добавил, что это "повторение и продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств, которые мы имеем в ОБСЕ".

Голос Америки

Темы: Донбасс Росcия война США
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