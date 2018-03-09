"Шахтер" в Полтаве разгромил "Ворсклу"

В стартовом матче 23-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" в Полтаве легко победил "Ворсклу" со счетом 3:0.

Еще в первом тайме в ворота хозяев влетело два мяча. Оба гола на свой счет записал аргентинский форвард "горняков" Феррейра. На 22-й минуте поединка после паса Исмаили Феррейра пробил ударом головой вратаря "Ворсклы" 1:0.

На тридцать шестой минуте Факундо удвоил счет в игре, перебросив мяч через голкипера Шуста - 2:0. После этого дубля Феррейра с 19-ю голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата УПЛ, а ближайшим преследователем является Марлос, у которого 13 мячей.

Во втором тайме "Шахтер" сбавил темп игры, и игра немного выровнялась. У хозяев даже был шанс отквитать один гол. Удар со штрафного Чеснакова с метров 20-ти парировал Пятов.

На шестьдесят восьмой минуте окончательный счет в этой встрече оформил Марлос, который реализовал пенальти, который сам заработал.

После 23 туров "Шахтер" набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице. Киевское "Динамо" свой матч проведет в воскресенье, 11 марта, против "Вереса" в Киеве.