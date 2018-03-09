Во Львове из-за "минирования" эвакуировали вокзал

Во Львове из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала эвакуировали людей.

Как сообщает полиция Львовской области, в 17.04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Были эвакуированы 360 человек.

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.