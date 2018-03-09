Во Львове из-за "минирования" эвакуировали вокзал

2562 просмотра
Пятница, 9 марта 2018, 21:03

Во Львове из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала эвакуировали людей.

Как сообщает полиция Львовской области, в 17.04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Были эвакуированы 360 человек.

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Темы: Львов
powered by lun.ua
По теме
Во Львове от отравления угарным газом погибли три человека 8 марта 2018, 02:09
Во Львове не будут останавливать обучение в школах для экономии газа - горсовет 2 марта 2018, 19:25
Во Львове осудили 3 членов добробата "ОУН", обвиняемых в подготовке терактов 23 февраля 2018, 18:51
Все новости
Главные новости
Украинская сборная завоевала 5 медалей в первый день Паралимпиады-2018
Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб
Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире
В колонии РФ украинца Коломийца второй раз за 2 недели отправили в ШИЗО
Все новости
исследование

9 причин есть черный шоколад каждый день

психология

Три кризиса в жизни женщины: как извлечь из них пользу?