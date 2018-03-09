Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше украинцев арестовали за нелегальное изготовление сигарет

Пятница, 9 марта 2018, 21:19

В Польше арестовали трех граждан Украины, которые работали в нелегальной фабрике сигарет в городе Опатувек в центре страны.

Как сообщает в пятницу "Польское радио", полиция задержала также владельца бизнеса.

По решению Районного суда в городе Острув Велькопольский, задержанные арестованы на три месяца.

Убытки Государственной казны из-за неуплаченных налогов за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 миллиона 200 тысяч злотых (761 тысяча евро).

Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их шефа полиция задержала в городе Конин в центральной Польше.

У него дома найдено еще 500 тысяч сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: