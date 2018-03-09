В Польше украинцев арестовали за нелегальное изготовление сигарет

В Польше арестовали трех граждан Украины, которые работали в нелегальной фабрике сигарет в городе Опатувек в центре страны.

Как сообщает в пятницу "Польское радио", полиция задержала также владельца бизнеса.

По решению Районного суда в городе Острув Велькопольский, задержанные арестованы на три месяца.

Убытки Государственной казны из-за неуплаченных налогов за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 миллиона 200 тысяч злотых (761 тысяча евро).

Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их шефа полиция задержала в городе Конин в центральной Польше.

У него дома найдено еще 500 тысяч сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.