В Польше украинцев арестовали за нелегальное изготовление сигарет
В Польше арестовали трех граждан Украины, которые работали в нелегальной фабрике сигарет в городе Опатувек в центре страны.
Как сообщает в пятницу "Польское радио", полиция задержала также владельца бизнеса.
По решению Районного суда в городе Острув Велькопольский, задержанные арестованы на три месяца.
Убытки Государственной казны из-за неуплаченных налогов за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3 миллиона 200 тысяч злотых (761 тысяча евро).
Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.
Трое граждан Украины задержаны на месте. Их шефа полиция задержала в городе Конин в центральной Польше.
У него дома найдено еще 500 тысяч сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.