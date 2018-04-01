Луценко в прошлом году получил более 1 млн зарплаты

Генеральный прокурор Юрий Луценко в 2017 году получил 1 302 001 гривен заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные е-декларации Луценко.

Кроме основного дохода, генпрокурор задекларировал 2 подарнукы в неденежной форме общей стоимостью 289,35 грн.

Согласно декларации, на его банковских счетах - 1 млн 331,8 тысячи грн., 2,9 тысячи евро и $ 11400. Также он хранит 10 000 грн. наличными.

Жена генпрокурорра, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, задекларировала 240 500 грн заработной платы и 252,8 тысячи грн компенсации на ведение депутатской деятельности.

Также она получила 1 млн 893,5 тыс. грн дохода за отчуждение движимого имущества от гражданина Александра Наумика, 725 тыс. грн от иностранного гражданина и 394,4 тыс. грн от ООО "Бел Фам" за предоставление имущества в аренду, а также 28 тыс. 663 грн выплат от страховой компании "Уника".

На ее банковских счетах - $2000, более 2,1 млн грн. и 1250 евро. Наличными она хранит 50 тысяч грн, 60 тысяч евро и $ 260 тысяч.

Генпрокурор может безвозмездно пользоваться квартирой в Киеве площадью 181 кв. м., которая принадлежит его жене, жилым домом площадью 859 кв. м, земельным участком площадью 2475 кв. м и гаражом площадью 80 кв. м в селе Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области, принадлежащих отцу его жены Степану Нарембику.

В собственности Ирины Луценко - квартира площадью 181 кв. м и нежилое помещение площадью 92,2 кв. м в Киеве. Также она владеет жилым домом площадью 203,9 кв. м и земельным участком площадью 775 кв. м в г. Дубно Ровенской области.

Луценко указал, что личного транспорта не имеет - пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 года выпуска.

Его жена в 2017 году купила автомобиль Mercedes-Benz 2017 года за 2,4 млн грн. При этом она продала машину Mercedes-Benz GL 500 2014 года за 1,9 млн грн.