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В реестр подано более 800 тысяч деклараций за 2017 год

Воскресенье, 1 апреля 2018, 00:58

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816 509 деклараций за 2017 год.

Такие данные обнародовала пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции по состоянию на 00:00 1 апреля.

Там добавили, что очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля.

"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования - это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других , а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", - говорится в отчете.

"Очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.", - подчеркнули в агентстве.

 
 

"Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченных лиц, ждет работа по проверке поданных деклараций", - добавили в НАПК.

По данным ведомства, за 2016 год было подано 1 миллион 120 тысяч 819 деклараций.

Темы: НАПКдекларации
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