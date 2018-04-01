Трамп настаивает на выводе сил США из Сирии - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 высокопоставленных сотрудников администрации США.

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против "Исламского государства" в регионе еще далека от завершения.

По информации агентства, на начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, и военная операция в Сирии.

Ранее The Wall Street Journal и The Hill писали, что президент США приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть."

По оценкам Пентагона, боевики "Исламского государства" потеряли около 98 процентов территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии.

При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе "как минимум в течении нескольких лет".

"Пока президент не отдавал приказов о выводе войск", - сказал агентству высокопоставленный сотрудник администрации.

В настоящее время в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих.