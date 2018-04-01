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СМИ: РФ высылает 4 немецких дипломатов

Воскресенье, 1 апреля 2018, 01:57

Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).

Об этом сообщает агентство dpa, передает DW.com.

В то же время представитель BKA заявил, что среди высланных дипломатов нет сотрудников ведомства.

Официальные комментарии о должности и деятельности высланных сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.

Ранее Германия объявила о высылке 4 российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипача.

Российские дипломаты должны покинуть страну до понедельника, 2 апреля. Высылка не означает сокращения численности персонала посольства РФ в Берлине, поскольку на открытые вакансии набирают новых сотрудников.

Как сообщалось, в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Темы: РосcияГермания
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