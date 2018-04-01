Джемилев: Внести изменения в Конституцию по Крыму будет сложно

В ближайшее время внести изменения в Конституцию по изменению названия крымской республики будет сложно.

Об этом лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев сказал агентству "Анадолу" во время визита в Анкару (Турция).

Джемилев поднял вопрос об идее внесения поправок в статью 10-ую Конституции Украины, что позволило бы изменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика.

"Парламентарий отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения будет сложно", - пишет агентство.

Он также сообщил, что накануне визита президента РФ Владимира Путина в Анкару проинформирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о положении крымских татар и попросит поддержки в Анкару.

Лидер крымских татар дал высокую оценку позиции Турции в вопросе поддержки территориальной целостности Украины. Он выразил искреннюю благодарность за поддержку крымских татар, отметив, что Турция оказывает "наибольшую поддержку".

По его словам, особый вклад в дело укрепления турецко-украинских связей вносит Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), по линии которого в Украине реализовано около 500 различных проектов.

"Турция поддержит проект строительства жилых домов для семей крымских татар, которые вынужденно покинули Крым после аннексии полуострова Россией", - отметил Джемилев.