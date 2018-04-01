Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 04:23

Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и "было бы очень плохо, если бы Варшава потеряла возможность делать это и в дальнейшем".

Об этом в интервью польскому телеканалу tvn24 заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Отношения ЕС с Россией исключительно напряженные и поэтому мы (поляки - ред.) имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать положительную атмосферу вокруг Украины", - подчеркнул Туск.

"Это первоочередная дело, но за последние два года появились вопросы относительно политической поддержки Польшей Украины", - добавил он.

"Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта "Северный поток-2", но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов", - отметил президент Евросовета.

Туск сказал, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС в отношении Украины и агрессии РФ на Донбассе.

Также он заявил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Поэтому, его задача - "сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация".

"Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипача и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был удивлен масштабами поддержки даже среди тех политиков, которые доныне были очень дружелюбно настроены к президенту Путину и России", - подчеркнул он.

"Мир настолько сложный и полон угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и Китая или США", - убежден Туск.

Темы: Польша Украина ЕС
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