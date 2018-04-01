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ОБСЕ за сутки зафиксировала 110 взрывов на Донбассе

Воскресенье, 1 апреля 2018, 05:23

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 29 марта по 19:30 31 марта зафиксировала 110 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 31 марта.

"СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако количество взрывов было меньшим (примерно 110 против 245 соответственно)", - подчеркнули наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", - сообщили в ОБСЕ.

"30 марта в неподконтрольных правительству районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА.

Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", - говорится в отчете.

Темы: ОБСЕДонбасс
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