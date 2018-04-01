Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и сильных дождях в некоторых областях Украины.

"1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди", - говорится на сайте ГСЧС.

Спасатели также предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.

"По данным Укргидрометцентра, днем ​​1 апреля на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением нагонного ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% г. Вилково", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, 1 апреля в Украине в западных областях дожди, местами сильные, на Левобережье без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем ​​1-6° тепла.

1 апреля в Киеве днем ​​небольшой дождь. Утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​14-16°.