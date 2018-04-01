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Порошенко приехал в Мариуполь и Волноваху

Воскресенье, 1 апреля 2018, 11:56

Президент Петр Порошенко в воскресенье посетил Мариуполь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников - Вербное воскресенье", - говорится на странице президента.

Вечером глава государства планирует присутствовать на футбольном матче в Мариуполе, где будет играть киевское "Динамо".

Там также опубликовано видео, на котором видно, как Порошенко фотографируется с детьми, берет их на руки.

Кроме того, он посетил памятник митрополиту Игнатию и собор Архистратига Михаила.

Рядом с президентом присутствовали министр обороны Степан Полторак, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, командующий Объединенных сил Сергей Наев, а также глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Позже он также сообщил, что посетил Волноваху.

"Рад возможности пообщаться с общественностью Волновахи в этот светлый день", - говорится на странице.

"Рассчитываю, что на этот раз Москва наконец будет следовать букве и духу документа, под которым стоит подпись президента Путина. Имею также надежду, что Пасхальные праздники подтолкнут Москву к настоящему христианскому смирению и мы сможем достичь прогресса и в решении гуманитарных вопросов", - добавил президент.

Украинская правда
Темы: Мариуполь
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