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Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека

Воскресенье, 1 апреля 2018, 14:28

Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета.

"Сегодня Дуня Миятович вступает в должность комиссара Совета Европы по правам человека. Гражданка Боснии и Герцеговины, она была избрана на должность в январе этого года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе сессия ПАСЕ избрала Миятович с небольшим перевесом - 107 голосов против 103 за следующего кандидата.

Миятович стала первой женщиной на этом посту и заменит Нильса Мужниекса, который работал комиссаром последние шесть лет.

Европейская правда

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Темы: ЕСправа человека
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